Scomparsa di Franco Marini, il cordoglio di Fratelli d'Italia: "Uomo di grande spessore"

In una nota congiunta, il capogruppo in consiglio regionale, Guerino Testa, e il segretario Etelwardo Sigismondi esprimono tutto il loro dolore per la morte dell'ex presidente del Senato, avvenuta a 87 anni per Covid