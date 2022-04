Mobilità sostenibile: la città avrà altri undici chilometri di piste ciclabili

Undici nuovi chilometri di vie ciclabili a Pescara che si tradurranno, complessivamente, in 50 chilometri complessivi di strade riservate agli amanti delle due ruote ecologiche. E' di questo e della mobilità sostenibile in generale che oggi si è parlato in Comune nel corso dell'incontro avuto tra il sindaco Carlo Masci, l'assessore comunale al ramo Luigi Albore Mascia, il consigliere comunale M5s Giampierlo Lettere e i rappresentanti della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Filippo Catania e Giancarlo Odoardi. L'amministrazione comunale ha colto l'occasione per sottolineare i risultati ottenuti negli ultimi due anni e riconosciuti dall'ottava posizione in Italia ottenuta per la mobilità condivisa nella classifica stilata dall’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility (iniziativa del ministero della transizione ecologica, del ministero delle infrastrutture e della Fondazione per lo sviluppo sostenibile).

La città, dichiara Masci, “sta manifestando chiari segnali di volontà di cambiamento e di crescita della cultura della mobilità sostenibile. Ora, grazie a un recente finanziamento europeo da 3 milioni di euro rientrante nel Pnrr, potremo peraltro ampliare la rete ciclabile con ulteriori undici chilometri di piste, raggiungendo e superando i 50 chilometri complessivi”. La conferma del salto di qualità, aggiunge Mascia, si evidenza “nei rilevamenti effettuati, dal 7 aprile 2021 allo stesso giorno dell’anno in corso, dai quattro conta-bici posizionati sui lungomare nord e sud, in via valle Roveto e in viale Leopoldo Muzii. Sono stati infatti oltre 1,6 milioni i passaggi registrati”. Nel corso della riunione il sindaco e l'assessore hanno raccolto le proposte della Fiab in merito alla possibilità di realizzare posti-bici aggiuntivi, rispetto all’attuale disponibilità lungo le vie della città, e alla possibilità di valutare nuove soluzioni di mobilità ciclabile lungo viale Marconi che siano compatibili con le infrastrutture attuali.