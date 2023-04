Il ministro dell'Interno Piantedosi: "Grande soddisfazione per gli arresti eseguiti dai carabinieri"

«Grande soddisfazione per l’operazione condotta oggi a Pescara dall’Arma dei carabinieri, con il coordinamento della Dda (direzione distrettuale antimafia) della Procura dell’Aquila. L’operazione testimonia l’impegno di magistratura e forze di polizia nella azione di prevenzione e contrasto delle organizzazioni criminali. La lotta ai fenomeni criminali rappresenta un obiettivo prioritario».

È quanto dichiara il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con riferimento all’esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti accusati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, estorsioni, possesso di armi ed esplosivi, traffico illecito di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, occupazioni abusive di immobili, minaccia aggravata e truffa.

«Queste azioni, realizzate grazie alle capacità investigative e operative delle nostre forze di polizia, sono fondamentali per rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e garantire alle comunità maggiori condizioni di legalità e sicurezza», evidenzia il titolare del Viminale.

Soddisfatto anche il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio: «Esprimo il plauso, a nome personale e dell'intera giunta regionale, alle forze dell'ordine e alla magistratura che questa mattina hanno effettuato un’importante operazione antidroga nel quartiere Rancitelli di Pescara con numerosi arresti. Più volte incontrando i vertici delle forze dell'ordine, i prefetti e la magistratura avevo invitato a non sottovalutare il tasso criminale delle famiglie rom, per evitare che a Pescara e in Abruzzo si potesse ripetere l'errore, così come accaduto a Roma con i Casamonica, di non capirne la reale pericolosità. L'operazione di questa mattina dimostra che si sta lavorando su questa strada e che se si manifesta il consolidamento di un fenomeno mafioso o para mafioso abruzzese questo deve essere stroncato il prima possibile. Eliminare la mala pianta della criminalità, che si è annidata in questi anni soprattutto nel fortino del 'ferro di cavallo' è anche un nostro preciso obiettivo al quale stiamo dando un concreto contributo: lunedì infatti aprirà il cantiere per la sua demolizione e la riqualificazione dell'intero territorio circostante».