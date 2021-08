Il ministro Erika Stefani in visita a Montesilvano

Domani, mercoledì 4 agosto, il ministro alla disabilità, Erika Stefani, sarà a Montesilvano. A partire dalle ore 10.30, accompagnata dal deputato Luigi D’Eramo, coordinatore regionale della Lega, la Stefani visiterà la spiaggia accessibile “Mare senza barriere”, l’unica in Italia ad essere attrezzata e dotata di spazi e confort per le persone diversamente abili, poi incontrerà i giornalisti per un breve punto stampa.

Ad accogliere il ministro Stefani ci saranno il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore alla sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, l’assessore comunale alle politiche sociali Sandra Santavenere, il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello e il responsabile dell’ufficio disabili Claudio Ferrante. È previsto un momento musicale con i bambini del coro Anime Colorate, guidato dal maestro Simone Pavone. Interverranno la guardia costiera di Montesilvano e l’associazione Angeli del mare, aderente alla Fisa (Federazione italiana salvamento acquatico), con i cani da salvataggio.