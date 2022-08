Cambio nella giunta di Pianella: entra Minetti al posto di Pozzi

Cambio di assessori all'interno della giunta comunale di Pianella. Arriva infatti Alessandro Minetti che prende il posto di Marco Pozzi, che si era dimesso esclusivamente per motivazioni lavorative che avrebbero impedito di garantire la presenza e l’impegno necessari in questa ultima fase della legislatura.

Minetti, amministratore comunale di lungo corso, già presidente del consiglio comunale e assessore in passato, acquisirà anche le deleghe ai tributi, all’ambiente e all’informatizzazione e sanità. I componenti del gruppo "Progetto Futuro" hanno chiesto a Pozzi di diventare il nuovo capogruppo comunale al posto proprio di Minetti che ha dichiarato:

“Onorato di aver lavorato in una giunta particolarmente prolifica e dell’imponente mole di lavoro portato a termini. Ringrazio colleghi amministratori e dipendenti ma gli impegni personali e professionali non mi consentono più di garantire l’adeguato sostegno alla giunta, conclude Pozzi. Scontato il mio supporto alla maggioranza in qualità di consigliere comunale". Il sindaco Sandro Marinelli ha aggiunto:

“Ringrazio l’assessore Pozzi per il lavoro svolto. Si tratta di un avvicendamento condiviso che rafforza e conferma la coesione di questo gruppo dove il patto stretto con gli elettori viene prima delle ambizioni dei singoli. E questo gesto di consapevolezza e di responsabilità ne è l’ennesima dimostrazione”