Nuove minacce al consigliere regionale del M5s Pettinari: "Ormai sono episodi che avvengono quasi quotidianamente"

Nuove minacce ed intimidazioni nei confronti di Domenico Pettinari, consigliere del M5s e vicepresidente del consiglio regionale, da tempo ormai oggetto di aggressioni verbali e insulti per le sue battaglie condotte contro la criminalità e l'abusivismo a Pescara nei quartieri di periferia.

Le ultime in ordine di tempo, sono arrivate direttamente sul suo profilo social, con utenti (sui quali le forze dell'ordine stanno indagando per risalire ai responsabili) Facebook che lo hanno insultato con parole pesanti e minacciando di voler "passare dalle parole ai fatti" come lo stesso Pettinari ci ha raccontato.

"Addirittura negli ultimi post colmi di insulti e minacce pesanti, si parlava anche di una "chiamata alle armi" per passare dalle parole ai fatti concreti. Quasi ogni giorno sono oggetto di insulti anche lungo la strada, persone che mi urlano qualsiasi tipo di parolaccia, intimandomi di smetterla di denunciare la situazione che si vive nei quartieri diffili della città."

Il consigliere poi racconta anche di un altro grave episodio avvenuto qualche tempo fa, quando alcune persone si erano introdotte nel giardino della sua abitazione:

"Alcuni soggetti in piena notte ed incappucciati sono entrati nel mio giardino illegalmente probabilmente con l'intenzione di danneggiare, incendiare oppure di fotografare la mia autovettura. Per fortuna si sono allontanati grazie ad un cane che si è messo ad abbiare in tarda notte che ha attirato l'attenzione dei residenti della zona"

Pettinari ha ricevuto proprio oggi la solidarietà del collega di partito e sottosegretario Gianluca Castaldi: