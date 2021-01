Dalla Regione un milione di euro per sistemare gli alloggi destinati agli inquilini regolari del Ferro di cavallo

La Regione Abruzzo ha destinato circa 1 milione di euro all'Ater di Pescara per i ripristino e riqualificazione degli immobili di edilizia popolare presenti sul territorio, da destinare agli inquilini regolari che saranno spostati dal Ferro di cavallo, che nel corso dell'anno sarà demolito.

Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Sospiri, aggiungendo che si tratta di un atto prodromico per avviare la demolizione del fabbricato.

La legge Salva Abruzzo 2 dello scorso giugno ha stanziato fondi per il sismabonus ed ecobonus per le Ater, per migliorare proprio la vivibilità degli alloggi popolari abruzzesi, con l'Ater di Pescara che ha ricevuto 447 mila euro.

Il 22 dicembre l’Ater ha anche comunicato di dover rimodulare la programmazione degli interventi per poter procedere alla demolizione totale dell’edificio di via Tavo, denominato ‘Ferro di cavallo’, con la successiva ricostruzione di un fabbricato di minore impatto e carico urbanistico, richiedendo un finanziamento straordinario di 1milione 850mila euro, utile anche alla riqualificazione e messa in sicurezza di altri alloggi popolari dell’Ater esistenti sul territorio e da destinare a quegli inquilini regolari che, una volta lasciate le case da abbattere al Ferro di cavallo, avranno diritto all’assegnazione di un alloggio diverso.

La Regione, aggiunge Sospiri, ha subito dato una risposta rapida stanziando 1 milione e 52 mila euro che serviranno proprio per sistemare gli alloggi che ospiteranno le famiglie regolari presenti attualmente nel Ferro di cavallo.