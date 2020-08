Sette migranti positivi nel cas di Moscufo, la rabbia di Sospiri: "Ora tamponi a tutti gli abitanti del paese"

Sono sette, fino ad ora, i migranti risultati positivi al Coronavirus ed ospitati all'interno del cas di Moscufo. Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Sospiri commentando la notizia dei migranti, ospitati nel cas Ariminum, che risultano infettati dal Covid19.

Secondo Sospiri, il Governo ha messo in atto una scelta criminale decidendo di accogliere e distribuire sul territorio italiano i migranti arrivati nelle ultime settimane in Italia, che è uscita da un lockdown pesantissimo e che vive ancora un'emergenza legata al Coronavirus, con la possibilità ora di avere nuovi focolai sparsi sul territorio. Ed ora, l'arrivo dei migranti a Moscufo rischia di provocare ansia e paura fra i cittadini, fra gli operatori del centro e dunque andrebbero immediatamente trasferiti in sede più idonea, in attesa di conoscere l'esito dei tamponi su tutti e 50 gli ospiti. Ovviamente ora occorrerà sottoporre a test tutto il personale sanitario e delle forze dell'ordine venuto a contatto con i migranti, e le rispettive famiglie senza escludere la possibilità di sottoporre a controllo tutta la popolazione di Moscufo qualora si accertasse che i migranti hanno avuto contatti con i residenti:

