Il mercato rionale dei Colli torna nella sua sede originale a tre anni dallo spostamento per il Covid

L'assessore Alfredo Cremonese ha annunciato a IlPescara.it che a breve il mercato rionale dei Colli tornerà nella sua sede originaria. Nel 2020, infatti, a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid, il mercato fu spostato in un'altra sede in via di Sotto. A partire dal 19 maggio, invece, le bancarelle torneranno nella zona della basilica della Madonna dei Sette Dolori, ovvero nel tratto fra via di Sotto e strada vecchia della Madonna occupando la strada e lo spartitraffico.

L'assessore ha aggiunto:

"Abbiamo mantenuto una promessa che avevamo fatto ai cittadini e agli operatori economici. Dopo tre anni, terminata ormai da tempo l'emergenza sanitaria e dopo aver atteso una serie di lavori nella zona della basilica, abbiamo deciso di riportare le bancarelle nella sede storica. Proprio molti residenti e commercianti da tempo ci avevano chiesto di poter riavere il venerdì il mercato nella sede originaria, e ora a partire dal 19 maggio sarà possibile fruire di tutte le bancarelle con la viabilità che ovviamente sarà regolata e gestita dalla polizia locale. Ringrazio gli uffici comunali che hanno fatto un ottimo lavoro per arrivare a questo risultato".