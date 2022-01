Cremonese torna sul mercatino etnico: "Non ha mai funzionato e in soli 6 mesi l’ho chiuso"

L'assessore comunale al commercio, Alfredo Cremonese, è tornato a occuparsi su Facebook del mercatino etnico, struttura contro cui il suo partito (Fratelli d'Italia) si è sempre schierato con convinzione, sposando di conseguenza la linea dell'attuale amministrazione comunale: "Non ha mai funzionato e in soli 6 mesi l’ho chiuso", ricorda Cremonese, precisando che già nel gennaio 2018, quando era ancora all'opposizione, sosteneva l'inutilità di questa struttura: "Abbiamo combattuto per ben 19 consigli comunali. Lo abbiamo fatto con educazione e rispetto. Abbiamo detto che è una vergogna realizzare un mercatino in un sottopasso ferroviario. Chi si recherà in quel luogo per fare shopping? È questa l'integrazione della sinistra?", si chiedeva l'assessore quattro anni fa.

"In realtà - aggiungeva - nessuno si recherà in quel luogo per fare acquisti. La vera integrazione poteva realizzarsi ampliando i mercati già esistenti. Inoltre è giusto spendere 250.000 per un intervento a favore di una sola comunità? E le altre? Avranno la possibilità di avere uno spazio adeguato? E i nostri commercianti che lottano ogni giorno tra tante difficoltà, avranno le stesse attenzioni? I cittadini pescaresi hanno presentato oltre 300 osservazioni alla proposta di delibera (non era mai accaduto una cosa del genere) ma non sono stati ascoltati. Pescara oggi esce sconfitta da questa classe politica sorda e prepotente".

Dunque Cremonese, che è sempre stato vicino alle istanze dei commercianti, non ha mai creduto nel mercatino etnico. Alcuni mesi fa, interpellato da IlPescara.it, l'assessore ha anche annunciato cosa ne sarà di quell'area: "Stiamo realizzando, di concerto con l'assessore alla mobilità e lavori pubblici Luigi Albore Mascia, il primo parcheggio totalmente custodito che sarà aperto H24. L'amministrazione, infatti, è riuscita a trovare una collocazione che oggi a Pescara mancava e che, di fatto, si rendeva sempre più necessaria, anche in considerazione del record di presenze che abbiamo registrato durante la scorsa estate. Questo sarà dunque un ulteriore servizio che la città offrirà agli utenti". In attesa di saperne qualcosa di più sulle tempistiche dei lavori, ricordiamo che il mercatino etnico era stato inaugurato negli ultimi giorni di mandato del sindaco Marco Alessandrini, ma non è mai entrato concretamente in funzione.