Masci sulla zona rossa in Abruzzo: "Il sacrificio è grande, oggi serve il dialogo non la guerra"

Il sindaco di Pescara Masci ha voluto commentare la scelta del presidente Marsilio di collocare l'Abruzzo, a partire da oggi 18 novembre, in zona rossa. Il primo cittadino lo ricordiamo è in isolamento fiduciario in quanto la figlia Angela è positiva al Coronavirus ed ora è in attesa dei referti dei tamponi e test per capire se è stato contagiato.

Masci sottolinea come la decisione non sia stata facile ed anticipa di qualche giorno quella che avrebbe preso il Governo, considerando il livello di contagi delle ultime settimane nella nostra regione:

Ci sono in gioco vite e attività economiche, c'è in discussione la società per come l'abbiamo costruita e conosciuta. Ognuno dice la sua, come se ci fossero una o più soluzioni diverse migliori di quella adottata. Ricordo che quando il 9 marzo decisi, un minuto dopo aver ascoltato Conte quel sabato sera in tv, di chiudere i mercati, i cimiteri, i centri sociali e i parchi, ricevetti molte critiche, oppure quando il 3 aprile imposi l'uso della mascherina, primo in Italia, molti mi dissero che ero uno sceriffo, però poi persino Parruti mi fece i complimenti e disse pubblicamente che le mie ordinanze tempestive avevano salvato tante persone dal contagio.

Per il sindaco, viviamo una realtà emergenziale sconosciuta, con decisioni prese la cui bontà si vedrà solo a posteriori e con un grande sacrificio richiesto a tutti. Per questo, Masci chiede la massima unità e dialogo in quanto ci sarà più in là il tempo delle polemiche politiche.