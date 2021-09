Sopralluogo del sindaco Masci a Zanni: "Presto uno spazio per la socialità sotto il murales" [FOTO]

Il primo cittadino si è recato nel quartiere per un sopralluogo nell'area dove presto sorgerà un'area d'incontro per i cittadini e dove è stato realizzato circa un mese fa un murales

/ Via Carlo Alberto dalla Chiesa

Il sindaco di Pescara Carlo Masci nei giorni scorsi si è recato nel quartiere Zanni per un sopralluogo nell'area dove nel mese di agosto è stato realizzato un murales. Il primo cittadino, con un post sulla sua pagina Facebook, ha fatto sapere che in quell'area presto sarà realizzato uno spazio d'incontro per i residenti dove poter socializzare:

"Quando avremo finito, in quel posto avremo panchine, gazebo per ripararsi dal sole e dalla pioggia e un'area verde. Cerchiamo di avere sempre la massima attenzione per le periferie."