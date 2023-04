Masci incontra il sindaco di Messina per parlare della Bandiera Blu e dei problemi comuni alle due città

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha incontrato martedì 11 aprile, a palazzo di città, il sindaco di Messina Federico Basile. Un incontro istituzionale, come spiega il primo cittadino, che ha avuto al centro del colloquio diverse tematiche, fra cui quella riguardante la Bandiera Blu conquistata da Pescara e il percorso fatto per ottenerla:

"Abbiamo parlato bellezza della nostra spiaggia, di possibili iniziative da sviluppare insieme nei settori del turismo e dell'eno-gastronomia. Abbiamo condiviso le nostre esperienze da sindaco e i tanti problemi comuni che ogni giorno affrontiamo, dalla movida, alle isole pedonali, alle piste ciclabili, alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico, ai parcheggi."

Proprio in merito alla Bandiera Blu, il riconoscimento che viene assegnato ogni anno dalla Fee alle località con spiagge e mare ritenuti eccellenti in base a diversi parametri, l'amministrazione Masci si è ricandidata per ottenerla per il terzo anno consecutivo. Fra qualche settimana, arriverà la decisione della Fee che elencherà tutte le località scelte per il riconoscimento nel 2023. Il Comune sta agendo su vari fronti per riuscire a confermare il risultato ottenuto negli ultimi due anni, coinvolgendo in modo importante anche le scuole con una serie di iniziative legate alla tutela dell'ambiente marino e dell'ecosistema in genere, fino alla sensibilizzazione per la raccolta differenziata e lo sviluppo della mobilità sostenibile e della massima accessibilità nei lidi.