Masci sulla rimozione della segnaletica orizzontale in viale della Pineta: "Errore eliminato a costo zero per i cittadini"

Il primo cittadino commenta l'eliminazione della segnaletica orizzionale al centro di polemiche negli ultimi giorni: "In fondo quella segnaletica così effervescente cominciava a piacermi"

Il sindaco di Pescara Masci commenta con un post su Facebook i lavori di rimozione della segnaletica orizzontale in viale della Pineta, al centro di numerose polemiche e discussioni negli ultimi giorni. Il primo cittadino ha scritto:

In fondo quella segnaletica così effervescente cominciava a piacermi, può darsi che fra dieci anni, quando le biciclette saranno protagoniste assolute della strada, ci accorgeremo che quei disegni erano troppo avanti. Mezza giornata a tinteggiare, mezza giornata a scarificare e a ripristinare l'asfalto nuovo.

Masci poi ha aggiunto che i tecnici hanno ammesso e riconosciuto l'errore, con l'eliminazione a costo zero per il Comune e per i cittadini: