Masci replica alle critiche sulla carreggiata rossa in corso Vittorio Emanuele II: "Pescara dev'essere colorata, non a tinte grigie e nere"

Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Pescara Carlo Masci sulla nuova colorazione della carreggiata in corso Vittorio Emanuele II. Da qualche giorno infatti, non appena gli operai hanno iniziato a colorare con la vernice di colore rosso acceso la pavimentazione appena riqualificata, centinaia di commenti più o meno critici o ironici avevano riempito le pagine e i profili sui social divisi fra chi ha apprezzato il cambiamento cromatico, e chi invece l'ha fortemente criticato:

"Qualche amante dei colori grigio e nero di piazza Salotto si sta scatenando sui social contro il colore rosso dell'asfalto di corso Vittorio Emanuele II. A questi pseudo-esperti del colore, oppositori dalla polemica facile a prescindere, consiglio di aspettare il lavoro finito prima di criticare, anche se già così il corso è molto bello, perché lo completeremo con inserti di altri colori. Nel frattempo posto, a beneficio di chi è interessato al tema, alcune immagini di strade e piazze piene di colori nelle città d'Europa e del mondo. Pescara deve essere bella, effervescente, dinamica, colorata, visionaria, deve osare, mettersi a livello delle città più all'avanguardia, anche realizzando strade piene di colore. Peccato per quelli che preferiscono il grigio e il nero, ma li convinceremo che Pescara a colori è ancora più bella."

(Una delle foto postate sui social dal sindaco Masci come esempio di strade colorate nel mondo)