Masci scrive a Marsilio sui positivi e screening di massa: "A Pescara indice di contagiosità allo 0,41%"

Dopo le parole di ieri del presidente Marsilio in merito alla percentuale di positivi emersa nell'area metropolitana di Pescara a seguito dello screening di massa, il sindaco Masci ha inviato una lettera al governatore riguardante proprio l'argomento e i controlli effettuati in città per riuscire ad individuare gli asintomatici contagiati dal Covid.

Marsilio, lo ricordiamo, aveva sollecitato la prosecuzione dei test di massa considerando che nell'area metropolitana pescarese il tasso di positivi era doppio rispetto alle altre grandi città abruzzesi, per impedire un nuovo aumento dei casi sul territorio. Nella lettera Masci evidenzia come il sindaco e l'amministrazione comunale abbiano, assieme ai cittadini, compreso fin da subito la gravità della situazione già lo scorso anno, adottando qualsiasi accorgimento ed investimento per contrastare la pandemia, primo fra tutti l'ospedale Covid

Lo testimonia la storia recente, lo testimoniano i numeri. Il recentissimo screening ha avuto un importante e oggettivo riscontro, secondo la sintesi che qui

segue: Tamponi effettuati nel cd. screening di massa: 11.942 (81 positivi)

Tamponi nelle scuole (comprensivi di personale docente e Ata di 15 istituti pubblici, di cui uno a Montesilvano): 8.220 (5 positivi)

Tamponi Coop Ausl: 200 (-)

Tamponi Rai: 56 (-)

Tamponi Questura: 219 (-)

Tamponi Polgai: 30 (-) Per un totale di 20.667 tamponi, con 86 positivi che fissano l’indice di contagiosità allo 0,41%.

Il sindaco ha aggiunto che, grazie all'accordo raggiunto con la Asl , sono state coinvolte forze dell'ordine e forze pubbliche per i tamponi, con un cronoprogramma che si concluderà il 4 febbraio, e successivamente sarà la volta del personale dell'agenzia delle entrate e tribunale. Inoltre, a breve partirà anche lo screening nelle scuole medie della città: