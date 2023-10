Masci incontra la Lega del Cane per la questone canile: "Massima apertura per trovare una soluzione"

Il Comune di Pescara ha sempre mostrato e mostra la massima apertura per trovare una soluzione idonea per i cani del canile in via Raiale. A ribadirlo il sindaco Carlo Masci che giovedì 26 ottobre ha incontrato Piera Rosati, presidente nazionale della Lega del Cane assieme all'assessore Nicoletta Di Nisio. L'incontro arriva dopo la decisione di chiudere il rifugio in via Raiale e spostare temporaneamente i cani a Civitella Casanova, in attesa di realizzare il canile intercomunale:

"Da parte mia e del Comune c'è una totale apertura a trovare una soluzione per i cani che sono ospitati nel canile di via Raiale. L'ho ribadito alla presidente nazionale della Lega del Cane, Piera Rosati, nel corso di un cordiale incontro, insieme all'assessore Nicoletta Di Nisio e i rappresentanti locali dell'associazione. Non essendo possibile mantenere aperto il canile, che vive da anni una situazione emergenziale e che la Asl ci ha prescritto di liberare entro il 31 dicembre, e nella prospettiva della realizzazione della nuova oasi per animali a Spoltore, dobbiamo trasferire i cani in una struttura autorizzata che li ospiti nelle condizioni migliori. Per questo ho chiesto alla Lega del Cane di aiutare il Comune nelle pratiche di adozione, grazie anche al contributo giornaliero che abbiamo messo a disposizione, ed eventualmente indicarci una o più strutture che possano accogliere immediatamente i cani non adottabili, prima della chiusura della struttura di via Raiale." A tal proposito, ricordiamo che il 4 novembre prossimo in piazza Salotto dalle 16 si terrà una manifestazione contro la chiusura del canile, alla quale hanno aderito movimenti animalisti, associazioni cittadine e il M5s comunale.