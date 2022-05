Il sindaco Masci sui lavori nella condotta di Fosso Bardet: "Interventi complessi ma indispensabili" [FOTO]

Proseguono i lavori nell'importante cantiere per il rifacimento e la pulizia di Fosso Bardet. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci con un post sulla sua pagina Facebook, ricordando che si tratta di un lavoro particolarmente complesso e impattante anche dal punto di vista della fruibilità delle strade. La condotta, ricorda il primo cittadino, è intasata e ammalorata da decenni, e forse proprio per l'impatto dei lavori nessuno fino ad ora aveva pensato di avviare gli interventi:

"Ma era assolutamente necessario per evitare i continui frequenti allagamenti nella zona stadio. Sappiamo perfettamente che questi non sono lavori semplici, che qualche disagio i cittadini lo subiscono, ma è molto più importante ripristinare il sistema fognario che non farlo, i commercianti e gli abitanti della zona lo sanno bene, per questo sopportano un disagio provvisorio per arrivare alla soluzione di un problema annoso ben più grave. Proprio per la paura delle proteste, Pescara, da sempre città veloce, per troppi anni è stata ferma. Adesso ha ripreso a correre."