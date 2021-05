Masci, Pagano e Sospiri incontrano a Roma il ministro Carfagna [FOTO]

In testa per la nostra città ci sono il recupero e il riassetto delle aree di risulta, nonché la realizzazione delle opere previste dal masterplan del Parco Nord

Si è parlato di investimenti per l'Abruzzo durante l’incontro che il presidente del consiglio regionale Sospiri, il senatore Pagano, l’assessore regionale D’Amario e il sindaco di Pescara Masci hanno avuto oggi pomeriggio a Roma con il ministro per il Sud Mara Carfagna. Sospiri ha spiegato:

“Ammonta a 123 milioni di euro il primo anticipo dei fondi ministeriali per finanziare piccole e grandi opere da spalmare sul territorio. Pescara già domani presenterà al tavolo del Dicastero i progetti inerenti la riqualificazione delle aree di risulta e il Parco Nord, due interventi strategici che saranno in volano per lo sviluppo del capoluogo adriatico. Complessivamente l’Abruzzo potrà contare su un plafond di 700 milioni di euro di investimenti attraverso la programmazione 2021-2027 dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, Fondi Fse e Fesr”.

Soddisfatto anche il senatore Pagano, che ha parlato di “grande professionalità e attenzione con le quali il ministro Mara Carfagna intende accogliere le istanze provenienti dal territorio abruzzese per l’utilizzo dei 123 milioni di euro finalizzati a sostenere le imprese, la cultura e il sociale e numerosi altri interventi che vanno dagli impianti sportivi alle opere di riqualificazione di ampio respiro”. In testa per la nostra città ci sono il recupero e il riassetto delle aree di risulta, nonché la realizzazione delle opere previste dal masterplan del Parco Nord. Questi due interventi nelle prossime ore saranno sul tavolo del ministro per ricevere il via libera.

"Il ministro Mara Carfagna - ha concluso Masci - ha dimostrato grande vicinanza alla città di Pescara, affermando che abbiamo tutte le carte in regola per rimetterci in marcia dal punto di vista economico e sociale. È un momento storico, queste sono risorse decisive che dobbiamo saper investire per far sì che questa opportunità che ci viene offerta risulti la “leva” più importante per il “new deal” della nostra realtà, una ripartenza che tutti vogliamo alimentare e vivere a dispetto del Covid".