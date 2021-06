Il sindaco Masci sul danneggiamento al murales per Willy Monteiro: "Un gesto grave che va oltre l'atto vandalico"

Un atto che va oltre il vandalismo o l'intolleranza. Così il sindaco di Pescara Carlo Masci ha commentato il nuovo danneggiamento del murales dedicato a Willy Monteiro Duarte avvenuto a distanza di pochi giorni dal primo atto vandalico. Questa volta, ignoti hanno completamente cancellato l'opera di Ipman.

"Lo sfregio al murale che ricorda un ragazzo ucciso è una ferita nel tessuto sano di un’intera comunità. Aver coperto con vernice bianca il dipinto dedicato alla memoria del ventunenne Willy Montero Duarte, in coincidenza temporale con la celebrazione del processo per il suo vigliacco assassinio avvenuto a Colleferro (Frosinone) nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2020, è qualcosa in più di un gesto vandalico o di intolleranza."

Per il sindaco, si tratta di un humus di ignoranza e disprezzo delle regole che genera gesti come questo, e non basta condannarli ma occorre impegnarsi per la maturazione di una coscienza civica nelle scuole e nelle famiglie:

"Qui si sviluppano gli anticorpi all’intolleranza e alla violenza. Il murale deturpato diventa così il richiamo alla nostra coscienza e ai nostri valori di libertà e di democrazia. Valori che coltiviamo con coerenza e coscienza a Pescara, città dell’accoglienza, dell’arte e delle idee".