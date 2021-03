Marsilio dice no alla zona arancione per tutto il mese di aprile: "L'Abruzzo è da zona gialla, le attività devono riaprire" [VIDEO]

Il presidente commenta la possibilità annunciata dal premier Draghi che per il mese di aprile vengano sospese ancora le zone gialle per le regioni

L'Abruzzo è già da zona gialla e un provvedimento di permanenza per tutto il mese di aprile in zona arancione sarebbe ingiusto e sul quale darò un deciso parere contrario. A parlare è il presidente della Regione Marsilio che interviene in merito alla possibilità che con il nuovo decreto del Governo in vigore dal 6 aprile, possa rimanere la sospensione della zona gialla per le regioni, tenendole di fatto o in arancione o in rosso fino all'inizio di maggio come già accade in queste settimane.

Marsilio si è detto soddisfatto dell'andamento epidemiologico in Abruzzo dove continua a scendere l'indice rt e il contagio rallenta:

Non è che l'Abruzzo può pagare perché avendo avuto una ondata epidemica anticipata rispetto al resto dell'Italia diventa rossa quando tutti sono in zona gialla, poi siccome tutta l'Italia diventa rossa ci devono rimanere anche quelle regioni, come la nostra, che hanno superato quella fase. Le attività commerciali abruzzesi, come ristoranti e bar, per settimane hanno fatto sacrifici e se i numeri dei contagi lo consentiranno, dopo Pasqua hanno il diritto di poter tornare a lavorare nel rispetto delle regole. Se il Governo farà una proposta diversa troverà la ferma contrarietà della Regione Abruzzo

Il governatore ricorda i sacrifici fatti nell'ultimo mese dagli abruzzesi per abbassare il contagio, e dunque dopo Pasqua con dati favorevoli sarebbe legittimo riaprire:

Se il Governo fara' una proposta diversa trovera' la ferma contrarieta' della Regione Abruzzo. Per l'Abruzzo questa sarebbe stata la seconda settimana in giallo, perche' ha un rischio moderato, un Rt ampiamente sotto 1 e nessuna provincia che si avvicina alla misura dei 250 contagi per 100mila abitanti

