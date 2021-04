Marsilio sulle riaperture: "Dalle Regioni gli strumenti per ripartire prima che la crisi economica diventi tragedia" [VIDEO]

Il presidente della Regione Abruzzo interviene in merito ai protocolli che le Regioni hanno presentato al Governo in vista della ripartenza delle attività nelle prossime settimane

Il presidente della Regione Marsilio interviene a margine della riunione della conferenza delle regioni che si è tenuta questa mattina con il Governo, per fare il punto della situazione in vista delle probabili riaperture delle attività e l'allentamento delle restrizioni nelle prossime settimane.

Marsilio ha evidenziato come, ancora una volta, le regioni abbiano spronato il Governo a passare alla fase delle riaperture, fornendo protocolli precisi per poter consentire la ripartenza in sicurezza, per evitare che la crisi economica derivante dalla pandemia abbia conseguenze ancora più devastanti di quelle già viste:

"Una crisi economica che dobbiamo assolutamente affrontare prima che degeneri e possa davvero trasformarsi in una nuova tragedia. Le Regioni questa mattina hanno approvato delle linee guida per le riaperture di diverse attività e hanno chiesto al Governo di individuare delle date precise entro le quali permettere le riaperture anche per poter programmare la ripresa del turismo e di tanti altri settori in sofferenza come palestre, piscine, ristoranti, bar, cinema, musei.”

Ricordiamo che l'attuale decreto del Governo Draghi scade a inizio maggio, ma dopo il 20 aprile a seguito dell'analisi dell'andamento dei contagi potrebbero essere programmate già alcune riaperture nelle regioni dove il contagio è sotto controllo.