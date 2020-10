Pescara - Roma in treno in meno di due ore: pronto il nuovo progetto per il potenziamento della linea ferroviaria

Collegare Pescara a Roma in treno in meno di due ore. È questo l'obiettivo del nuovo progetto presentato dal presidente della Regione Marsilio riguardante il potenziamento della linea ferroviaria Roma - Pescara, realizzato da Rfi. Il nuovo progetto, sottolinea il Governatore, permetterà di rendere ancora più rapido il collegamento rispetto a quello risalente al 2008, dove il tempo di percorrenza era stabilito in dure ore e mezza.

Secondo Marsilio, siamo ad un punto di svolta per un'opera attesa da troppo tempo, aggiungendo che con il nuovo tracciato ci vorranno 50 minuti da Avezzano a Roma e 40 minuti da Sulmona Pescara, con treni in partenza ogni 30 minuti:

Questi sono i principali obiettivi di percorrenza e di carico. Con l’impegno del Ministero, questo discorso viene esteso anche al trasporto merci, per rendere questa linea concorrenziale anche per lo sviluppo economico e industriale del territorio”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marsilio infine ha intenzione di replicare l'esperienza del tavolo tecnico della Pescara - Roma anche per un'altra direttrice che oggi non esiste, ovvero quella diretta fra L'Aquila e Roma. Ricordiamo che il presidente della Regione ha avviato un tavolo di discussione anche con i governatori delle regioni Lazio, Marche e Molise per discutere del progetto di potenziamento della ferrovia adriatica sfruttando i fondi che il Governo metterà a disposizione per realizzare opere ed infrastrutture strategiche per il rilancio economico del Paese.