Marsilio sul nuovo Dpcm: "Nuove restrizioni solo se ci sono le risorse, no ai fine settimana arancioni in tutta Italia"

Il governatore Marsilio esprime la sua posizione sulla bozza del nuovo Dpcm che il Governo sta preparando e che entrerà in vigore a partire dal 16 gennaio prossimo. Il presidente è intervenuto durante l'incontro fra Governo, regioni, province e comuni evidenziando come criteri più stringenti per accedere alle zone arancioni e rosse in vista di una terza ondata di Covid, sono sensate se si basano su criteri oggettivi e misurabili, come ad esempio il tasso di occupazione dei posti letto, che non è manipolabile e di più chiara comprensione.

Marsilio poi evidenzia come nuove restrizioni sarebbero per le famiglie ed imprese già duramente provate da questi mesi di chiusure, un colpo micidiale senza ristori immediati e soprattutto adeguati.

Ci sono categorie ormai al limite della capacità di resistere. Senza nuovi e più consistenti iniezioni di contante non potranno reggere ulteriormente l’urto. Una nuova ‘stretta’ sul settore della somministrazione e ristorazione non può ad esempio essere sostenuta senza nuovi interventi, anche sul resto della filiera (fornitori, distributori…) e non solo sugli esercenti. Analogo discorso vale per il settore del turismo, in questo periodo in particolare per quello legato alla neve.

Il governatore ha aggiunto che un nuovo blocco alle riaperture degli impianti da sci significa per molte stazioni e il loro indotto perdere di fatto tutta la stagione, ed inoltre ha chiesto al Governo di non prorogare la fascia arancione indiscriminata su tutto il territorio nazionale per i fine settimana, lasciando alle regioni le misure da applicare in base alla propria fascia di appartenenza.