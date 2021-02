Il presidente Marsilio sull'ipotesi lockdown: "Sarà compito del ministero della Salute valutare"

«Credo che i blocchi siano utili e necessari quando sono tempestivi e isolano prima possibile i focolai come noi abbiamo fatto. È evidente che è compito del Ministero seguire l'andamento sul territorio nazionale e capire se siamo ancora in tempo per fare chiusure localizzate e isolare i focolai più pericolosi e tenere sotto controllo l'epidemia, o se la diffusione di queste varianti sul territorio nazionale ha già raggiunto un livello tale che da qui a pochi giorni si ritroveranno tutti nella stessa condizione dell'Umbria o di Pescara».

Queste le parole del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che aggiunge:

«Ieri ho parlato con Speranza di ritorno dall'Umbria dove mi ha raccontato di essere rimasto impressionato dalla grave situazione che sta vivendo per le varianti. Gli ho descritto la situazione molto dura che Pescara, la provincia di Chieti e tutta l'area metropolitana stanno vivendo».