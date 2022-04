Marsilio scrive a Draghi e al ministro Giovannini per le autostrade A24 ed A25: "Situazione di stallo, intervenire subito"

Il presidente della Regione Marco Marsilio, ha scritto una lettera al presidente del consiglio Mario Draghi e al ministro Enrico Giovannini in merito alle problematiche lungo le autostrade A24 ed A25. Al centro della missiva, infatti, la situazione di stallo che ormai va avanti da anni e che impedisce gli interventi strutturali e di messa in sicurezza richiesti anche dalla concessionaria Strada dei Parchi dopo la mancata approvazione del Pef, scaduto nel 2014 e mai rinnovato.

Marsilio chiede uno sblocco immediato e un intervento deciso e definitivo da parte dell'esecutivo, parlando di notevoli passi indietro rispetto a quel documento definito con l'allora ministro Toninelli:

"Piano che ancora oggi rappresenta il punto di sintesi più avanzato di un percorso che è stato condiviso con la società concessionaria, l’allora Ministero dei trasporti, il Ministero dell’economia e il Cipe. Al fine di dare certezze al territorio che rappresento - scrive Marsilio - vi chiedo pertanto di ripartire da quel piano verificandone l'attualità e cercando di capire come rispondere alle osservazioni della Commissione europea." Il governatore evidenzia come il commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e l’attuale commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica dell’autostrada non sono in grado di agire senza un quadro di programmazione certo, con il rischio per l’intera Regione Abruzzo di pagare le conseguenze derivanti dalle condizioni di fragilità e pericolosità dell’autostrada.

"Occorre un tempestivo ed autorevole intervento affinché si sblocchi la situazione e si proceda con la massima celerità ad assumere una decisione definitiva”. Ricordiamo che proprio pochi giorni fa lungo l'autostrada A24 all'altezza di Roviano, una frana di notevoli dimensioni ha invaso la carreggiata rischiando di provocare gravissime conseguenze agli automobilisti e provocando disagi alla circolazione stradale. Polemiche anche in merito ai prossimi aumenti dei pedaggi stimati dalla stessa Strada dei Parchi, che potrebbero addirittura portare ad un costo per chi percorre l'intera tratta Roma - Pescara vicino ai 100 euro.