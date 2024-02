Al Circus il presidente Marsilio presenta la ricandidatura alle elezioni regionali e il bilancio dei 5 anni di governo

Il presidente della Regione Marco Marsilio aprirà la sua campagna elettorale per le elezioni regionali del 10 marzo da Pescara, alle ore 11 di domenica 11 febbraio nel cineteatro Circus. Verrà presentata la coalizione di centrodestra e saranno presenti i responsabili regionali delle liste che sostengono Marsilio ovvero Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Lista Marsilio Presidente, Noi Moderati e Udc.

All'evento parteciperanno i candidati al consiglio regionale delle quattro province abruzzesi della coalizione di centrodestra. Attraverso le parole e le immagini Marco Marsilio racconterà ai cittadini abruzzesi il lavoro svolto in questi cinque anni di Governo, i progetti messi in cantiere e il programma per la prossima legislatura.