Per Marsilio “L'Abruzzo è come un calabrone che non dovrebbe volare ma vola”, D'Alfonso (Pd): “Paragone psichedelico”

“L’Abruzzo è come un calabrone. Non dovrebbe volare, però poi vola”. Le parole le ha pronunciate qualche giorno fa il presidente della Regione Marco Marsilio in occasione del congresso nazionale Andaf tenutosi a Ripa Teatina come riporta ChietiToday. Una frase che non è passata inosservata al deputato Pd Luciano D'Alfonso e neanche al segretario regionale del Partito democratico Daniele Marinelli con il primo che ha parlato di “paragone psichedelico” e il secondo che il pargone lo ha rispedito direttamente al mittente.

“Si tratta di un territorio che soffre lo spopolamento con una media che è più del doppio di quella nazionale – ha detto Marsilio spiegando la sua frase nel corso dell'incontro – e che nelle aree interne arriva addirittura al quadruplo. Inoltre, l’Abruzzo è attraversato d’una autostrada, la A14, la cui terza corsia si ferma a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, non c’è l’alta velocità ferroviaria e, quando i treni corrono, toccano appena i 200 chilometri orari mentre la A24 e la A25 sono sotto contenzioso da anni”.

“Eppure, l’Abruzzo ora sbatte le ali – ha rimarcato –:è la settima regione industralizzata d’Italia, la prima del Mezzogiorno, facendo registrare, quest’anno, un più 12 per cento nelle esportazioni rispetto ad una media nazionale che è intorno al 4 per cento. Senza contare che viaggia a gran ritmo in termini di occupazione femminile. E' chiaro che qui – ha concluso – esiste una cultura d’impresa e una capacità manageriale connotate dalla cocciutaggine e dalla caparbietà tipiche degli abruzzesi che non si arrendono mai e che, a livello imprenditoriale, riescono a produrre risultati a dir poco ragguardevoli”.

La replica del deputato Luciano D'Alfonso (Pd)

“Nel suo psichedelico paragone tra l’Abruzzo e un calabrone il presidente in scadenza Marsilio snocciola una serie di criticità che dovrebbero impedire a questa regione di spiccare il volo. Tra queste, vale la pena citare: “L'Abruzzo è attraversato da una autostrada, la A14, la cui terza corsia si ferma a Porto S. Elpidio, nelle Marche, non c'è l'alta velocità ferroviaria e, quando i treni corrono, toccano appena i 200 chilometri orari”.

“Vorremmo ricordare all’ex parlamentare romano che autostrade e ferrovie rientrano tra le infrastrutture sulle quali la Regione ha specifica competenza e che, se dopo cinquantacinque mesi di governo egli è ancora qui a lamentare problemi, significa che in merito non ha fatto nulla. Così come non sta facendo nulla per l’aeroporto d’Abruzzo che, va sottolineato, vede l’assenza di un direttore generale da quasi quindici mesi e perde collegamenti neanche fosse stato bombardato”, incalza.

“Infine, sappia Marsilio che la qualifica di “'prima regione del Mezzogiorno' è appannaggio dell’Abruzzo da anni, dunque non doveva arrivare lui da Roma a miracol mostrare. Ma forse la sua conoscenza di questa regione – conclude D'Alfonso””, è così approssimativa da fargli sembrare suoi risultati delle conquiste ormai datate.

La replica del segretario regionale del Pd Daniele Marinelli

“L'Abruzzo non è un calabrone che non potrebbe volare, come improvvidamente sostiene Marsilio, ma una regione con grandissime qualità e risorse, che vanno però messe a sistema da un'amministrazione che conosca il territorio e non lo mortifichi e svilisca come purtroppo è avvenuto in questi anni. Con il Patto per l'Abruzzo e con Luciano D'Amico siamo pronti a vincere le prossime elezioni regionali e a restituire finalmente attenzione, dignità e futuro all'Abruzzo”, ha dichiarato nel giorno in cui Azione di Calenda ha detto sì alla coalizione di Abruzzo Insieme.