La proposta del consigliere di Alanno Mariani: "Anche il Comune deve sostenere la legge nazionale sul made in Italy"

Anche il Comune di Alanno deve impegnarsi a difendere e promuovere il made in Italy, esattamente come il Governo con la legge di recente approvazione. A dirlo il consigliere comunale Filippo Mariani che ha depositato una proposta di ordine del giorno in coincidenza con la giornata nazionale del made in Italy:

"Su proposta del Governo italiano, il parlamento ha approvato la legge 206/2023 che rappresenta un solido passo avanti nell'ambito della protezione e della promozione dell'industria italiana e del suo ricco patrimonio culturale: infatti, attraverso una serie di misure mirate, la norma intende consolidare lo sviluppo e la modernizzazione dell'industria nazionale, nonché a rafforzare l'identità dei prodotti italiani sul mercato globale".

Il punto chiave della legge è l'incentivo alla tutela della proprietà industriale, strumento che mira a sensibilizzare sul valore della brevettazione delle invenzioni e a sostenere l'innovazione attraverso un'ampia gamma di beneficiari, comprese le microimprese emergenti.

Mariani prosegue: "Anche nel mio ruolo di consigliere provinciale intendo presentare una proposta simile perché la legge dimostra un impegno tangibile anche nel settore culturale, consentendo agli istituti e ai luoghi della cultura di registrare e monetizzare il proprio marchio, contribuendo così alla diffusione della conoscenza e all'autofinanziamento. La definizione dei creatori digitali e l'istituzione di un repertorio per le opere digitali evidenziano l'attenzione verso le nuove forme di espressione artistica e la necessità di proteggere i diritti di coloro che operano in ambito digitale".

L'obiettivo dunque è valorizzare anche la legge che rappresenta un valido sostegno all'industria e alla cultura italiana, promuovendo l'innovazione, la protezione del marchio e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, elemento essenziale per il progresso e la prosperità del Paese e intervenendo su tutti gli ambiti economici e settori merceologici conclude l'amministratore.