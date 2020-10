Duro attacco della consigliera Marcozzi sulla rimozione dell'assessore Febbo: "Regolamento di conti oltraggioso"

Duro commento della consigliera e capogruppo alla Regione del M5s Marcozzi, in merito alla rimozione decisa dal presidente Marsilio per l'assessore Febbo, che aveva le deleghe alle attività produttive, turismo, beni e attività culturali e di spettacolo. Secondo la pentastellata, si tratta di un gioco di poltrone per un autentico regolamento di conti all'interno della maggioranza

È sempre più evidente come la Giunta Marsilio ponga come primo, e forse unico, obiettivo quello di difendere gli interessi dei singoli partiti nell’incessante ricerca di un precario e inarrivabile equilibrio nella maggioranza”. Emerge chiaramente tutta la debolezza e l'incoerenza del Presidente Marsilio, in balia delle correnti, delle rivalità e delle ritorsioni all’interno della sua maggioranza. È evidente che i giochi politici relativi al benservito a Mauro Febbo siano quanto di più lontano dalle priorità e reali esigenze degli abruzzesi alle prese con le difficoltà sanitarie ed economiche causate dalla seconda ondata della pandemia da Coronavirus

La Marcozzi aggiunge che la Lega ora potrà gioire per aver raggiunto l'obiettivo voluto dall'inizio della legislatura, attaccando Marsilio che sarebbe più impegnato a gestire le poltrone e gli equilibri interni che a risolvere i problemi degli abruzzesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.