Marcozzi attacca Testa: "Cavalca l'onda del malcontento su Facebook"

Sara Marcozzi attacca Guerino Testa: "Cavalca l'onda del malcontento su Facebook". La consigliera regionale del M5S contesta al capogruppo di Fratelli d'Italia "un atteggiamento di cui dovrebbe vergognarsi": "Siamo ancora costretti a leggere dichiarazioni di politici della maggioranza che pensano esclusivamente a rinforzare la propria propaganda".

“Nella riunione tra i capigruppo del consiglio regionale per un aggiornamento sull'evoluzione dell'emergenza Covid, ci siamo orientati tutti nella direzione dell'unità e della responsabilità, per affrontare in modo compatto la nuova impennata dei contagi al netto delle differenze partitiche. Testa ha pensato bene di rimanere in silenzio per l'intera durata dell'incontro, inviando però contestualmente un comunicato stampa e facendo una diretta Facebook per lanciare accuse gravissime al Governo nazionale”.