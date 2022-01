Marcozzi (M5s) sull'alta velocità ferroviaria Pescara - Roma: "Progetto cruciale per l'Abruzzo, serve un confronto chiaro"

L'alta velocità ferroviaria fra Pescara e Roma ed il progetto di raddoppio del binario di Rfi sono cruciali per l'Abruzzo, e dunque non si può perdere di vista il risultato finale. A dirlo è la consigliera e capogruppo del M5s alla Regione Sara Marcozzi, in merito alle polemiche ed alle proteste sollevate nelle ultime settimane da diverse amministrazioni comunali, fra cui quella di Manoppello, per il progetto delle Ferrovie che prevede il passaggio del nuovo binario all'interno di diversi centri abitati. La Marcozzi ricorda che questo progetto è atteso da decenni, e dunque va aperto un confronto chiaro e onesto con tutti gli interlocutori interessati per scongiurare lo stallo dell'opera e trovare ogni possibile variante e soluzione:

“È evidente, infatti, che, per quanto sia importante aprire forme di dialogo dirette, sarà difficile stravolgere il progetto di ‘velocizzazione’ che, per sua stessa natura, consiste nell’affiancamento di un secondo binario a quello già esistente. Modificare il tracciato significherebbe portare avanti delle ‘varianti’, dunque un altro progetto, un nuovo progetto che potrebbe voler significare ricominciare tutto daccapo, perdere qualche altro anno e persino escludere il finanziamento con il Pnrr eventualità che - per ovvie ragioni - non possiamo permetterci neanche di valutare. Mai come in questo momento bisogna fare grande attenzione alle promesse che si fanno e alle parole che si usano. Piuttosto, una priorità della politica dovrà essere, al termine degli ulteriori approfondimenti richiesti, assicurarsi che vengano riconosciuti nel minor tempo possibile indennizzi equi e consistenti ai cittadini che ne avranno diritto”.

Da diversi giorni le amministrazioni locali di Manoppello e Chieti si stanno muovendo per chiedere una modifica al tracciato, in quanto i treni ad alta velocità andrebbero a transitare nei centri urbani provocando disagi e problemi di sicurezza ai residenti. A Manoppello sia l'amministrazione comunale che l'opposizione sono contro il progetto di Rfi e per questo è stato convocato anche un consiglio comunale straordinario sull'argomento.