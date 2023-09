A Manoppello Scalo la 28esima Festa Rossa del circolo "Iezzi"

Dal 1° al 3 settembre, in piazza Zambra a Manoppello, si svolge la 28esima edizione della Festa Rossa, organizzata dal circolo di Rifondazione Comunista "Rocco Iezzi". La manifestazione è anche l’occasione per fare il punto della situazione sul raddoppio ferroviario della Roma-Pescara. La serata del primo settembre, infatti, sarà dedicata a un incontro pubblico, a cui prenderanno parte il comitato cittadino di Manoppello-Brecciarola Comferr, rappresentato dalla Presidente Katia Colalongo e da Francesco Papa; il comitato cittadino FerroVia di Chieti Scalo, rappresentato dalla Presidente Paola Sablone e da Mario Cutrupi; il circolo cittadino di Alanno, rappresentato da Benito Franceschelli.

Ci saranno poi gli interventi di Vincenzo Ginefra, Presidente della Commissione Consiliare sul raddoppio ferroviario del Comune di Chieti e la consigliera del Comune di Manoppello Barbara Toppi. All’incontro sono stati invitati anche i sindaci di Alanno, Chieti, Manoppello e Scafa, interessati dal progetto di raddoppio dei lotti 1 e 2, che potranno condividere con il pubblico presente lo stato dell’arte e le scelte operate.

Ad oggi hanno dato la loro disponibilità il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca e il sindaco di Chieti Diego Ferrara, che sul raddoppio hanno una posizione diametralmente opposta: mentre il Comune di Manoppello – con un inspiegabile cambio di rotta – si è dichiarato alla fine favorevole al progetto, il Comune di Chieti lo osteggia dall’inizio, arrivando da impugnare gli atti dinanzi al Tar, come fatto anche dai comitati.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Luca Prosperi. Il sabato, invece, sarà dedicato alla musica, con la band “La Cattiva Strada”, che interpreterà i migliori successi italiani, in elettrico. Lo spazio politico sarà occupato dagli interventi di Marco Fars, Segretario Regionale di Rifondazione Comunista e Piernicola Papa, Segretario del circolo manoppellese.

Domenica 3 settembre ci saranno i saluti della consigliera comunale Barbara Toppi, mentre nell’area palco, alle 21, ci sarà il concerto live de “Lu Blues”, lo storico gruppo che definisce la propria musica come “musica dialettale fatta in casa… radici blues in mezzo al rock, annaffiato dal jazz e innestato col folk”. Durante la Festa Rossa sarà possibile anche sottoscrivere la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sul salario minimo: “10 € è il Minimo”. Tutte le sere saranno inoltre presenti stand gastronomici, la “pesca dei fiori”, il mercatino dei libri usati e giochi gonfiabili gratuiti per bambini.