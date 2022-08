A Manoppello quasi terminati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza in contrada Boccetto dopo la frana

Sono in via di conclusione i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza avviati dall'amministrazione comunale di Manoppello in contrada Boccetto per rendere nuovamente fruibile l'area a valle del Municipio. A causa di un movimento franoso, si è intervenuti con la realizzazione di opere geotecniche di consolidamento sia di tipo rigido che flessibile, la porzione del versante Occidentale del centro storico è stata oggetto di un intervento di messa in sicurezza, in via di conclusione, finanziato con i fondi della protezione civile per un importo complessivo di 1 milione di euro di cui circa 650mila per lavori. Tra gli interventi completati, in una zona classificata “a pericolosità elevata”, la costruzione di un muro di contenimento su pali a valle della sede municipale per una lunghezza di 54 metri, il consolidamento del muro già esistente che insiste su via Arendt, oltre a opere varie di canalizzazione delle acque sull’area. I lavori hanno permesso anche di ampliare e rendere più sicura l’area esterna alle spalle della sede municipale, su cui è stato realizzata un’ampia terrazza dove poter posteggiare le auto. Una boccata d’ossigeno per i residenti del centro storico e per chi si reca a Manoppello per lavoro o diletto, che, in questo modo, avrà una zona in più in cui poter lasciare l’auto.

Il sindaco Giorgio De Luca ha dichiarato:

“Finanziato dai fondi di Protezione civilequesto progetto ha permesso di mitigare il rischio idrogeologico e di sistemare, come opera consequenziale, anche l’area posteriore esterna del Municipio, che sarà adibita a parcheggio. Restituiamo così alla collettività una zona sicura e fruibile che diventerà anche un utile e bellissimo biglietto da visita per chi arriva nel nostro centro storico. Il lavoro di programmazione e pianificazione portato avanti dall’ente continua a portare buoni frutti. Ringrazio la Regione e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri per aver saputo riconoscere l’importanza di questo e di altri interventi per la sicurezza idrogeologica del territorio di Manoppello”.

Subito dopo la chiusura del cantiere di contrada Boccetto, con la posa di asfalto, le ultime piccole opere di miglioria dell’area e la sostituzione di alcuni guardrail con quelli definitivi, partirà un secondo lotto di lavori che permetteranno di mettere in sicurezza un’altra porzione del fronte occidentale del centro storico, a valle di piazza San Francesco, grazie ad ulteriori fondi per circa 741 mila euro.