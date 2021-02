Il M5s annuncia battaglia sul nuovo supermercato in via Monte Faito: “Possiamo ancora fermare il cemento”

I consiglieri comunali pentastellati Sola e Di Renzo daranno battaglia domani 17 febbraio in consiglio comunale per non far approvare l'ultimo atto che precede l'approvazione definitiva da parte dell'amministrazione Masci del progetto con la permuta dei terreni dove sarà costruito un nuovo supermercato.

Il consigliere Sola evidenzia proprio il fatto che domani in consiglio arriverà il passaggio propedeutico per la cessione dei terreni fra pubblico e privato, necessario per approvare poi in giunta l'autorizzazione a costruire:

Un passaggio cruciale sul quale possiamo ancora dire la nostra e tentare di bloccare l’ennesima opera di cementificazione di aree verdi.Una situazione che è diretta conseguenza di quanto accaduto negli anni scorsi, quando il Movimento 5 Stelle si era battuto perché la destinazione di quelle aree restasse vincolata a verde pubblico, con proposte poi bocciate dalla precedente amministrazione.

Un danno alla città ribadisce il consigliere, l'ennesima speculazione con la scusa di nuovi posti di lavoro nonostante le proteste dei residenti che vogliono mantenere intatta l'area verde. Il consigliere Di Renzo ha aggiunto: