Luciano D'Alfonso si laurea in scienze delle amministrazioni [FOTO]

Luciano D'Alfonso si laurea in scienze delle amministrazioni. L'ex sindaco di Pescara ed ex presidente della Regione Abruzzo, oggi senatore del Partito Democratico, ha discusso la sua tesi all'università di Teramo. Per D'Alfonso non si tratta della prima laurea, bensì della quarta: era infatti già dottore in giurisprudenza, scienze politiche e filosofia.

Ecco le sue parole: "Ho concluso questo mio percorso accademico con la gioia e l’emozione proprie di un giovane studente, discutendo una tesi su “La città e il suo contrario” su cui ho molto riflettuto negli scorsi 30 mesi. Un ringraziamento ai professori componenti della commissione, che hanno letto con spirito critico il mio elaborato, contribuendo ad una discussione proficua e costruttiva, decidendo di assegnarmi il punteggio di 110 con lode e pubblicazione".