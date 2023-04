L'ex consigliere Di Pillo sui lavori in via Trieste: "Vanno fatti bene, mettere una rete elettrosaldata sotto la pavimentazione"

L’ex consigliere comunale del M5S Massimiliano Di Pillo interviene sugli interventi di riparazione "che l’amministrazione sta provando a fare" in via Trieste per risolvere una serie di criticità riscontrate lungo la strada come le mattonelle divelte e la ruggine. Ebbene, Di Pillo fa sapere di aver segnalato agli operai "che, senza il supporto di una rete elettrosaldata sotto la pavimentazione, fra pochissimo mesi saremo nelle stesse condizioni, se non peggio". Pochi giorni fa un lettore aveva denunciato le problematiche presenti lungo la strada e, poco dopo, l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire.

Ma Di Pillo ha qualcosa da dire anche al sindaco Carlo Masci: "Certi lavori vanno fatti ad opera d’arte, e non tanto per buttare fumo negli occhi dei cittadini. Prima che i volenterosi operai concludano gli stessi lavori, un consiglio spassionato e senza nessun retropensiero: meglio fermarsi lì e provvedere quando ci saranno fondi adeguati, anziché fare un lavoro che serve a tappare una buca spendendo soldi che fra pochi mesi dovranno essere spesi di nuovo, forse anche con maggior costo per la collettività".

Di Pillo, insomma, boccia completamente l'amministrazione, "capace di gestire il verde pubblico in modo pessimo e far gioire e guadagnare meccanici e riparatori per le auto distrutte per colpa delle buche, e ciclisti o affini avvelenati per le cadute in vere e proprie voragini, presenti ormai in ogni strada della città di Pescara: nonostante il “santo” Giro d’Italia e nonostante le strade riparate di nuovo a tempo di record la notte prima delle corsa ciclistica, il problema in tutta la città rimarrà, come e più di prima".