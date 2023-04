Deiezioni canine, mattonelle divelte e ruggine: benvenuti in via Trieste [FOTO]

Un nostro lettore denuncia la situazione di degrado che c'è in via Trieste, "pieno centro città", con "una strada che dovrebbe essere ztl e che invece è preda del passaggio di qualsiasi auto a discapito di una pavimentazione che non può oggettivamente reggere pesi come quelli di un Suv o un camion".

E poi ci sono "mattonelle completamente divelte, molte fuori dalla sede, deiezioni canine a tutti gli spigoli, dovute all’ignoranza di padroni maleducati, e una pozzanghera con acqua verde che è capace di spruzzare fango a chiunque ci passi sopra, e dove prima c’era un alberello “sdraiato” dai Suv per parcheggiare abusivamente davanti alla farmacia. Stiamo parlando di problemi atavici di quella strada, visto che la pavimentazione in quel tratto è stata rifatta qualche anno fa, e che la pozzanghera deriva dalla necessità di cementare uno spazio che non può avere un alberello che invita gli ignoranti a “suicidarlo”. Che facciamo, sindaco Masci, provvediamo?".

Non ultimo, sempre lungo via Trieste, "le famose panchine con vite arrugginita a vista: una novità importantissima per il decoro urbano di questa città. Anche questo problema è stato più volte segnalato e più volte riproposto dall’inutilità di un’opera voluta dal centrosinistra e gestita malissimo dall’attuale centrodestra. Invito i cittadini con un minimo di senso civico a condividere post e immagini dello scempio che, non solo in quella strada, da tempo si sta perpetrando su questa bellissima città".