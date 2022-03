Strada parco, nuovo affondo del sindaco Masci: "Lavori approvati dalla giunta Alessandrini"

«Le carte valgono molto più di mille parole».

Inizia così una condivisione su Facebook del sindaco di Pescara, Carlo Masci, che torna sui discussi lavori in corso lungo la strada parco segnalando come il progetto sia stato approvato dalla precedente giunta comunale guidata da Marco Alessandrini.

La Tua si sta occupando infatti dell'eliminazione delle barriere architettoniche e per farlo ha transennato un tratto di via Castellamare scatenando, nuovamente, le polemiche nei confronti dell'amministrazione comunale.

«Questa è la delibera dell'8 aprile 2019 con cui la giunta Alessandrini ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori che la Tua sta realizzando sulla strada parco», scrive Masci condividendo le foto della delibera, «quelli che ogni giorno mi attaccano, compresi quelli che erano in maggioranza con quell'esecutivo, con accuse denigratorie da querela, additandomi come responsabile di quelle opere autorizzate dal Ministero, lo sanno perfettamente. Però per loro non è importante chi abbia fatto gli atti amministrativi, per loro sono comunque io "il colpevole da aggredire", forse perché sanno anche che, dopo tanti tentativi fatti da chi mi ha preceduto, spingerò fino in fondo per garantire a Pescara un sistema di trasporto pubblico efficiente con autobus elettrici da città civile. In politica ho visto di tutto, ma non riesco ad abituarmi alle falsità, all'ipocrisia, alla malafede. Le carte ristabiliscono la verità contro le falsità».