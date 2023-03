L'assessore Seccia replica a Giampietro (Pd) sulla sede della protezione civile: "Lavori al via, strano che non sappia"

Da Palazzo di città proviene una secca smentita alle dichiarazioni del capogruppo del Pd in consiglio comunale, Piero Giampietro, riguardo alla situazione attuale della sede della protezione civile in via Lago Sant'Angelo a Pescara.

«Dalla prossima settimana», si legge in una nota, «e sorprende che Giampietro a quanto pare è l’unico a non saperlo, inizieranno i lavori già annunciati dall’amministrazione, e in particolare dall’assessore Eugenio Seccia, per riportare in condizione di efficienza quegli spazi che da tempo sono al centro dell’attenzione degli uffici comunali che ben ne conoscono pregi e difetti. A quanto pare la modalità del tutto strumentale, adottata per esclusivo interesse propagandistico, è sempre la stessa: la mattina sopralluogo, nel primo pomeriggio dichiarazioni alla stampa. Non sono evidentemente bastate le rassicurazioni documentate fornite dall’assessore Seccia che solo pochi giorni fa aveva già risposto al consigliere d’opposizione ricordando allo stesso come il Pd, quando ha amministrato Pescara si sia dimostrato incapace di dare risposte alle associazioni di volontariato della protezione civile, proponendo nella migliore delle ipotesi soluzioni tampone che hanno previsto la dislocazione degli operatori in più punti della città, quindi a macchia di leopardo e senza una collocazione organica; oggi, nonostante tutto questo, dopo essersela svignata rispetto a una precisa responsabilità, si cerca di darla a bere ai cittadini e alle stesse associazioni con considerazioni strumentali ed evidentemente campate per aria».

Infine, ricordano dal Comune, «in quella circostanza l’assessore alla Protezione Civile aveva infatti colto l’occasione per sottolineare come fosse stato salvato un finanziamento da 1,5 milioni di euro da destinare alla realizzazione del nuovo polo in via del Circuito; mentre, attualmente, si sta ragionando con la protezione civile regionale per elevare il rango della futura struttura di Pescara».