L'appello del Pd: "Subito i lavori a Palazzo De Sterlich, Provincia e Comune di Penne facciano chiarezza"

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli e il segretario del Circolo di Penne Luciano Procacci tornano sulla situazione relativa a Palazzo De Sterlich, già sede dell’Itc Marconi di Penne, "chiuso dal 2017 a seguito della combinazione di terremoto e forti nevicate". Una chiusura che, secondo i due esponenti Dem, "suona incomprensibile, visto che le risorse - pari dapprima a circa 2 milioni, poi diventati 3 - sono a disposizione della Provincia di Pescara dal 2017, con il risultato che l’intera comunità scolastica continua ad essere ospitata nel Must (Modulo ad Uso Scolastico Temporaneo) e i cittadini sono ancora costretti a prestare attenzione alla caduta delle tegole".

Dal marzo del 2022 "si sono perse le tracce" del progetto di riqualificazione, "nonostante sia stato affidato per 85mila euro a fronte di un prezzo base di 222mila. Ad oggi infatti non ci risulta essere stato approvato, e nemmeno depositato negli uffici della Provincia". Pertanto "pensare che a sei anni di distanza dallo stanziamento dei primi 2 milioni di euro non ci sia ancora il progetto, necessario alla gara per l’affidamento dei lavori, ci sembra davvero assurdo. Evidentemente in questi anni non eravamo noi a parlare a sproposito e a diffondere fake news".

Blasioli e Procacci attaccano anche il Comune, perché "l’Itc Marconi e l’area vestina non possono più attendere". La replica è affidata al presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, che chiarisce: “Sul Liceo Marconi di Penne non si può parlare di inerzia da parte dell’Ente, ma di un iter progettuale complesso che si sta portando avanti con grande impegno da parte di tutta la struttura provinciale. L’intervento di adeguamento sismico del liceo Marconi di Penne, relativo al Palazzo De Sterlich, è finanziato con fondi Usr”.

La maggiore criticità emersa in fase di progettazione è relativa "al livello atteso di sicurezza antisismica dell’edificio post intervento. Trattandosi di un intervento non di miglioramento sismico, ma di adeguamento (livello di sicurezza massimo), gli interventi proposti dallo studio di progettazione incaricato sono stati fortemente invasivi e, tali lavorazioni non sono state considerate ammissibili da parte della Soprintendenza. Nel corso degli ultimi mesi sono stati effettuati numerosi incontri con gli Enti coinvolti nel procedimento (principalmente Usr e Soprintendenza) al fine di definire compiutamente le scelte progettuali e i materiali impiegati".

E proprio in questi ultimi giorni di agosto, precisa De Martinis, "sono stati concordati nel dettaglio gli indirizzi progettuali e l’iter complessivo per l’approvazione del progetto, pertanto lo studio di progettazione incaricato (Paris Engineering) sta completando gli elaborati progettuali secondo indirizzo".