Nuovi asfalti in cinque strade e nel parcheggio di via Pandolfi in zona Colli: affidati i lavori

“Sono diverse le strade dei Colli che saranno interessate dai lavori del Comune di Pescara per il rifacimento del manto stradale. È stata espletata la gara, e attendiamo l'avvio degli interventi per la manutenzione degli asfalti in diverse strade della città, anche ai Colli: tra le arterie interessate ci sono via Cipriani, via Monti di Campli, via Di Cola, via Crisologo, parcheggio via Pandolfi, strada Vicinale Villa Cervone, via Colle di Mezzo”.

Ad annunciare l'esito del bando e dunque l'affidamento dei lavori che dovrebbero partire a breve, è il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale che si dice particolarmente soddisfatto. “Ho fortemente voluto per la zona dei Colli e che l'amministrazione guidata dal sindaco ha promosso”, dichiara.

Sono lavori di riqualificazione del manto stradale, finalizzati al “miglioramento delle condizioni di sicurezza delle vie cittadine sia per i pedoni che per gli automezzi, e toccheranno le arterie più trafficate e dove sono state rilevate le maggiori criticità. Oltre a via Monte di Campli (il tratto interessato è quello che va da via Fonte Romana alla rotatoria del McDonald's) sarà realizzato il nuovo asfalto anche in strada Ciattoni, che porta da via Monti di Campli-via Del Santuario a via Colle di Mezzo”, specifica entrando nel dettaglio.

Nella stessa gara, sottolinea Di Pasquale, rientrano anche altre strade vale a dire via Salinello, via Tevere, via Lago Sant’Angelo, via Cervaro, via Lago del Salto, per un importo di 450mila euro. “Non sono le prime e non saranno neppure le ultime strade che riqualifichiamo in città – conclude -. È nostra intenzione superare tutte le situazioni più critiche, coprendo l'intero territorio”.