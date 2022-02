Proseguono i lavori per i nuovi marciapiedi davanti al cimitero dei Colli [FOTO]

Sono a buon punto i lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi davanti al cimitero di Pescara Colli. Lo ha fatto sapere il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale, che ha partecipato assieme all'amministrazione comunale ad un sopralluogo sul posto, in via colle di Mezzo, per verificare l'avanzamento del cantiere. L'intervento era molto atteso dai residenti e dagli utenti che frequentano il cimitero, considerando che il precedente marciapiede era di dimensioni inferiori e soprattutto presentava dissesti e problematiche legate alle radici degli alberi presenti lungo l'asse stradale e in particolare davanti al cimitero.

Anche in zona Colle Renazzo sono in corsi lavori per la realizzazione dei marciapiedi, anche in questo caso attesi da diverso tempo dai cittadini che chiedevano maggiore sicurezza per i pedoni che transitano lungo quella strada. Il sindaco Carlo Masci si era recato anche in quel caso sul posto per un sopralluogo.