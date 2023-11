Partono 110 mila euro di lavori di manutenzione e di riqualificazione lungo le strade di Città Sant'Angelo

Nuovi lavori stradali a Città Sant'Angelo in partenza sul territorio angolano. lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti che ha spiegato come siano stati investiti 110 mila euro per una serie di interventi che verranno eseguiti dalla ditta Giancaterino e che riguarderanno via Lungofino e le vie Vomano, Tordino, B. Storti e Aterno Pescara.

Per quanto riguarda via Lungofino, ci sarà la sistemazione anche degli scivoli e dei cordoli per una riqualificazione complessiva dei marciapiedi. Sulle altre strade, invece, si procederà con il rifacimento del manto di usura. I lavori, lo ricordiamo, si collocano in una serie di interventi che l'amministrazione comunale ha avviato sul territorio: oltre al rifacimento degli asfalti e alla messa in sicurezza, sono in corso anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde.