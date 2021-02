Al via i lavori di consolidamento nel centro storico di Collecorvino [FOTO]

Al via i lavori per il consolidamento del versante nord del centro storico di Collecorvino. Lo ha fatto sapere il sindaco del paese e presidente della provincia Zaffiri, ricordando che si tratta di un intervento di consolidamento territoriale e strutturale da 1,107 milioni di euro, fondi recuperati dalla Regione Abruzzo tramite il ministero dell'ambiente, che permetteranno anche di realizzare uno straordinario belvedere con 29 posti auto a servizio del centro storico della cittadina dell'entroterra pescarese.

Il sindaco quesata mattina ha effettuato un sopralluogo sul cantiere iniziato ufficialmente due giorni fa e che è strategico per il territorio restituendo sicurezza dopo anni di problemi legati al dissesto idrogeologico:

Obiettivo del quarto lotto dell’intervento, che punta al consolidamento del versante nord del paese, è quello di garantire la salvaguardia dei fabbricati esistenti nell’area, eliminando e contenendo in modo efficace le potenziali condizioni di rischio, e quindi la piena fruibilità del centro storico, non solo in termini di accesso e utilizzo, ma anche in termini di servizi, grazie ai nuovi 29 parcheggi resi disponibili per gli utenti che potranno lasciare la vettura sulla cinta del cuore pulsante per poi vivere le sue strade, i

suoi scorci e i suoi esercizi.