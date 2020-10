Masci incontra i dirigenti dell'Aca: "Lavori per aumentare la capacità idrica delle nostre reti"

Masci incontra in Comune i dirigenti dell'Aca e annuncia: "Partono i lavori per aumentare la capacità idrica delle nostre reti". I vertici dell’azienda, questa mattina, hanno infatti assicurato al sindaco che a breve comincerà un intervento da 1,5 milioni di euro per permettere di incrementare di circa 200 litri al secondo l’approvvigionamento d'acqua in città, grazie al raddoppio del prelievo dall’adduttrice del Tirino verso l’acquedotto del Giardino.

Non solo. Durante la riunione odierna si è anche parlato degli appalti per la realizzazione delle 9 vasche di "prima pioggia" all’interno del parco depurativo di Pescara, confermando che gli appalti per la realizzazione delle prime 5 vasche (Via Pepe, Lungofiume dei Poeti, Le Mainarde, Ponte della Libertà e Madonnina) verranno messi a bando entro il prossimo febbraio. Le prime cinque vasche saranno pronte entro l’autunno 2021, le altre quattro entro la primavera 2022.