Lavori Aca in via Pepe, scattano alcune modifiche alla viabilità per l'avanzamento del cantiere

Scattano alcune modifiche alla mobilità e viabilità in via Pepe per l'avanzamento dei lavori eseguiti dall'Aca. Lo ha fatto sapere l'assessore Luigi Albore Mascia, ricordando che si tratta del cantiere per il risanamento di Fosso Bardet, e per questo è stata firmata un'ordinanza che sarà in vigore fino al 20 maggio o comunque fino al termine dei lavori, per l'istituzione del divieto di transito pedonale sul marciapiede lato nord del tratto di via Pepe compreso tra via Benedetto Croce e viale Marconi; l’istituzione del divieto di transito veicolare, di sosta e di fermata con rimozione forzata sulla carreggiata lato nord (direzione mare/monti) del tratto di via Pepe compreso tra viale Marconi e via Benedetto Croce; l’istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata lato sud (direzione monti/mare) del tratto di Via Pepe compreso tra Viale Marconi e Via Benedetto Croce.

L'assessore ha aggiunto che l'impresa che sta eseguendo i lavori garantirà l'accesso alle abitazioni e agli esercizi commerciali realizzando transiti pedonali provvisori in sicurezza:

"Si tratta di misure necessarie a consentire il lavoro di un cantiere importante per la città. Da anni il Fosso Bardet, come sappiamo, richiedeva un deciso intervento di sistemazione: questo permetterà tra l'altro, un miglior deflusso delle acque piovane in una zona particolarmente critica del contesto urbano. In più si tratta di lavori propedeutici alla riqualificazione di via Pepe, con una totale ridefinizione degli spazi e una migliore fruibilità per i cittadini. Sappiamo che in alcuni momenti potranno crearsi problemi al traffico, ma il sacrificio sarà compensato da un notevole miglioramento della qualità della vita per tutti i pescaresi che vivono, lavorano e frequentano la zona".