La proposta di legge regionale del M5s: "Incentivare la street art nei comuni abruzzesi"

Incentivare la realizzazione di opere di street art nei piccoli e grandi comuni abruzzesi, attirando turisti con le opere d'arte contemporanea e generando decoro urbano soprattutto nelle aree abbandonate. È questo il senso della proposta di legge regionale avanzata dal M5s, in particolare dal consigliere Smargiassi che ha illustrato i dettagli dell'iniziativa.

L'obiettivo è stanziare fondi della Regione soprattutto nei piccoli borghi, dove c'è stato grazie al Covid un incremento di visitatori, mentre per i grandi comuni si potranno realizzare nelle aree di periferia in un'ottica di riqualificazione urbana. Smargiassi ha aggiunto:

Inoltre sarà previsto nel bilancio della Regione Abruzzo, un fondo annuale di 10 mila euro per la realizzazione di pubblicazioni che raccolgano le varie opere da diffondere, anche con l’ausilio del Cram, in sedi nazionali ed internazionali: lo scopo è far conoscere il più possibile l’Abruzzo contemporaneo con le caratteristiche di un vero e proprio museo a cielo aperto. Esistono città che quotidianamente ricevono la visita di migliaia di turisti pronti a fare consumo di un capitale storico-artistico di valore incommensurabile, di cui spesso siamo incapaci di vedere la rilevanza a livello internazionale.

Un esempio emblematico e di successo è il comune di Aielli, che ha fatto delle sue mura e di alcuni fabbricati un patrimonio unico nella nostra regione, o il recupero dell’immagine di D’Annunzio attraverso murales d’autore che la Regione ha finanziato a Pescara