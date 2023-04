Nuovi investimenti per 1,6 milioni di euro a Citta Sant'Angelo nel piano triennale delle opere: tutti gli interventi

Importanti modifiche da parte della giunta comunale di Città Sant'Angelo al piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, spiegando che sono disponibili nuovi fondi per investimenti pari a 1,6 milioni di euro, grazie alla contrazione di mutuati con la copertura che si troverebbero nei fondi Gse, che verranno utilizzati per l'integrale rigenerazione di alcuni quartieri.

Nello specifico, si stanno mettendo in atto interventi di riqualificazione urbana, manutenzione delle strade bitumate, rifacimento e dove necessario costruzione dei marciapiedi in via Lungofino, via Vomano, via Aterno Pescara, via Tordino, via Storti, via Madonna della Pace, viale Petruzzi, via Coppa, via Mulino Vecchio, via Madonna degli Angeli, via Torrette, via Piomba e vico Fonte Umano, via dei Ciclamini e via delle Ginestre.

Nel centro storico angolano invece ci sarà la ristrutturazione della pavimentazione di largo Santa Lucia e strada Minerva; oltre allo smantellamento dell’asfalto e la ristrutturazione della pavimentazione con il rifacimento ex novo dell'ingresso del borgo. Sono previsti anche dei lavori di miglioramento dell'impianto sportivo “Leonardo Petruzzi”, la realizzazione del campo di calcio a San Martino e l'intervento di adeguamento sismico ed impiantistico della scuola dell’infanzia nella contrada Fonte Umano oltre ai lavori di ampliamento della scuola Fabbiani. Il sindaco ha dichiarato:

"Prosegue con determinazione la grande opera di rifacimento e rigenerazione della nostra città. Questa volta verrà curata la viabilità tramite diversi interventi effettuati sull'urbanistica del'intero territorio, dal centro alle periferie. Si tratta di cifre davvero importanti ottenute tramite bandi, fondi e mutui, che l'amministrazione rincorre sempre con insistenza affinché Città Sant'Angelo ed i suoi servizi possano vedere al più presto una nuova luce."