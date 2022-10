Il centrosinistra: "Invertire il senso unico di via De Jacobis"

I consiglieri comunali del centrosinistra, primo firmatario il capogruppo del Pd Piero Giampietro, hanno presentato questa mattina la proposta di riformulare la direzione del senso unico di via De Jacobis, recentemente introdotto, perché tale provvedimento ha trasformato via Pandolfi "in un vero e proprio imbuto", come si legge in una nota. Al contempo l'opposizione chiede di mettere a punto le linee guida per la sicurezza delle strade dei Colli, quartiere dove "la crescita demografica non è stata accompagnata, nel corso degli anni, da adeguati interventi sulle strade".

Oltre a Giampietro, gli altri consiglieri firmatari sono Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli, che affermano: "Per mettere in sicurezza una singola strada, ovvero via De Jacobis, nelle ore di punta si è creato un grande ingorgo in via Pandolfi e il traffico si riversa su strade ancora meno sicure di via De Jacobis. Ecco perché abbiamo chiesto, oltre all'inversione di marcia del senso unico di via De Jacobis, anche uno studio approfondito per evitare che in futuro si ripetano interventi spot. Spiace il voto contrario dei consiglieri di centrodestra, ma vogliamo sperare che la giunta abbia compreso il disagio di chi si trova tutti i giorni a percorrere strade intasate e insicure e adotti provvedimenti conseguenti a stretto giro".